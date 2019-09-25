شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» و3 وزراء يتفقدون مشروع المحروسة بحي السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة لأحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد مشروع المحروسة 1، 2 بمنطقة النهضة بحى السلام، يرافقه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وخلال الجولة، زار رئيس الوزراء مدرسة المحروسة 1، وتفقد فصول رياض الأطفال، والإبتدائى والإعدادى، وتحاور مع عدد من الطلاب والطالبات، حيث سأل إحدى الطالبات: كنتى ساكنة فين؟، فأجابت: في الشرابية، فرد رئيس الوزراء: وإيه رأيك في الشقة هنا والمدرسة؟، فقالت الطفلة: طبعا المدرسة هنا أحلى، والبيت أحلى، بينما قال أحد طلاب المرحلة الإعدادية لرئيس الوزراء: «أنا مبسوط جدا هنا، لأنى بنام على السرير لوحدى، وبلعب كورة في الملعب اللى في المشروع».

وقال وزير التربية والتعليم: المدرسة بها 33 فصلا، و370 طالبا، وانتظم العام الدراسى بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض الفصول 26 طالبا، ويتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

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وأوضح وزير الإسكان أن مشروع المحروسة 1 الذي أقيم بارض الـ 33 فدانا بمنطقة النهضة يتكون من 128 عمارة تم تصميمها من خلال 4 نماذج معمارية، تضم 3157 وحدة سكنية، هذا باﻻضافة إلى وجود 84 محلا تجاريا، و39 وحدة إدارية بتلك العمارات، ويتضمن عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية.

وأوضح وزير الإسكان ان مشروع المحروسة 1 به عدد من المبانى الخدمية، تتمثل في وجود 6 منافذ بيع، وحضانة للأطفال، ومركز طبى، ونقطة شرطة، ونقطة مطافئ، ومسجد، بالإضافة إلى منطقة ملاعب، وذلك لخدمة ساكنى المنطقة، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتناول الشرح مكونات مشروع المحروسة 2، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار انه يقام على ارض الـ 18 فدانا بمنطقة النهضة، ويتكون من 65 عمارة تم تصميمها من خلال 3 نماذج معمارية، وتضم تلك العمارات 1594 وحدة سكنية، وكذا عدد 6 وحدات إدارية، ويتضمن أيضا عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الذي وفر «حياة كريمة» لأهالينا سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة في بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية وكذا المتابعة الدءوب للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة لأهاليها.

كما كلف محافظ القاهرة برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة للمشروع، خاصة رصف الطرق.