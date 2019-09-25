شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «21- 34»، إسكندرية «18- 29»، قنا «23- 38»، الأقصر «24- 38»، أسوان «25 - 39».