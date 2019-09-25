شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين بالغردقة: انتظام رحلات «توماس كوك» من ألمانيا للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا وبلجيكا والدول الإسكندنافية التابعة لشركة توماس كوك منتظمة في الوصول لمطار الغردقة الدولي ولم يتم إلغاء أي رحلة طيران من هذة الرحلات.

وأضاف «أبوطالب» أن الوضع المتأزم لشركة توماس كوك يخص إنجلترا فقط، ونأمل ألا تتأثر الشركات الأخرى التابعة في ألمانيا وبلجيكا وبولندا، فكلها أسواق هامة وتضخ أعداد سياحية قوية.

وأوضح «أبوطالب» أن السائحين الإنجليز المتواجدين في فنادق البحر الأحمر لن يغادروا إلا مع انتهاء إجازاتهم في الوقت المحدد مسبقا، وذلك من خلال الطائرات التي ترسلها هيئة الطيران المدني الإنجليزية ومستمرة حتى ٦ اكتوبر المقبل.