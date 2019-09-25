شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تنظيم حملة توعوية بخدمات تنظيم الأسرة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم حملة توعوية بخدمات تنظيم الأسرة والسكان بمحافظة سوهاج، حيث يزور وفد من قطاع السكان وتنظيم الأسرة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيس القطاع، محافظة سوهاج، ومن المقرر حضور محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري الفعاليات، حيث يتفقد خلالها الوفد عيادات تنظيم الأسرة وحضور تدريب الرائدات الريفيات المسؤولات عن التوعية المجتمعية لتعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة الموافق 26 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت الوزارة أن الوفد سيشهد احتفالية تكريم عدد من أسر المحافظة التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وعرض تجاربهم المتميزة بما يساهم في نشر الوعي في مجال تنظيم الأسرة، مضيفًا أنه سيتم تكريم فريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديريات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى منح شعار «الوسام» للوحدات المتميزة بمحافظة سوهاج لتكون مثالًا لباقي الوحدات لتطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن «الوسام» هو نظام اعتماد للجودة حيث يتم تقييم جودة الخدمة بعيادات ووحدات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء مصر وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن تلك المعايير تشمل استمرارية توافر مخزون كاف لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة، وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، مضيفة ان العيادة تحتفظ بالوسام مدة عام واحد طالما استمرت في الحفاظ على المعايير المحددة، ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهاية العام.

وأشارت السنباطي إلى أنه سيتم عقد ندوة توعوية تحت عنوان «أسرتنا مثالية» وذلك ضمن فعاليات مبادرة «أيامنا أحلى» بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية بقرية «نيدة مركز إخميم»، مضيفة انه سيتم عقد ندوة أخرى بنادي المرأة للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، كما سيتم عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات تحت عنوان «مبادرة الثلاثين» والتي تهدف إلى توجيه الرائدات نحو توعية السيدات وإمدادهن بالمعلومات الصحية الكافية عن كيفية رعاية الأم والمولود بعد الولادة والتوقيت الأمثل لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

ولفتت السنباطي إلى أن مبادرة الوسام تم إطلاقها في شهر أغسطس من العام الماضي، من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه تم تفعيل المبادرة بمحافظات «الغربية، سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، السويس، قنا، الأقصر، المنيا، الفيوم، كفرالشيخ، بني سويف، وأسوان»، وجار تفعيلها بباقي محافظات الجمهورية.