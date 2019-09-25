شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع سير العملية التعليمية وتوفير الكتب وسد العجز من المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، موضحاً أنه يوجد ملاحظات في بعض المدارس يتم تلافيها بمجرد وصول تقارير ومتابعتها، وذلك طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد تماماً من سلامة وتأمين النوافذ والأبواب للفصول وبوابات المدارس، والتأكيد من فعالية جميع طفايات الحريق وصلاحيتها، وتغطية البيارات بطريقة سليمة وآمنة وعلى مسؤولية مدير المدرسة، والعمل على إخراجها خارج سور المدرسة بالتنسيق مع مجلس المدينة المختص.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتابع سير العملية بـ 2213 مدرسة بمحافظة كفرالشيخ، تضم 563 مدرسة مرحلة رياض الأطفال، و734 مدرسة للمرحلة الابتدائية، و561 مدرسة للمرحلة الإعدادية، و97 مدرسة للمرحلة الثانوية، و111 مدرسة للتعليم المجتمعي، والتربية الخاصة بإجمالي 46 مدرسة، تضم كلاً من 18 مدرسة الأمل وضعاف السمع، و3 مدارس النور المكفوفين، و25 مدرسة التربية الفكرية تضم «13 ابتدائي، 6 إعدادي مهني، و6 تلمذة صناعي»، ومرحلة التعليم الفني بعدد 85 مدرسة وتضم 22 مدرسة تجاري، و8 زراعي 3 سنوات، ومدرسة زراعي 5 سنوات، و17 مدرسة صناعي 3 سنوات، ومدرسة صناعي 5 سنوات، ومدرستين فندقي 3 سنوات، ومدرسة فندقي 5 سنوات.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن إجمالى أعداد الفصول والمعلمين والطلاب بمدارس محافظة كفر الشيخ بلغ 40 ألفا و246 معلما، و17 ألفا و777 فصلا دراسيا، و81 ألفا و861 طالبا، لافتاً إلى أن نصيب كل معلم من الطلاب 20 طالبا وهي نسبة مقبولة نسبياً.

وأشار إلى أن أعدد الأطفال المتقدمين لتوجيه عام رياض الأطفال لعام 2019-2020م، يبلغ 58 ألفا و96 تلميذا، بإجمالي عدد المدارس 563 مدرسة، تضم «528 مدرسة رسمي عربي، و22 مدرسة رسمي لغات، و7 مدارس خاص، و3 التضامن الاجتماعي، و3 الفصل الواحد»، وبإجمالي عدد قاعات 1444 قاعة، تضم «1294 قاعة رسمي عربي، و115 قاعة رسمي لغات، و22 قاعة خاص، و7 قاعات التضامن الاجتماعي، و6 قاعات الفصل الواحد».

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وشدد محافظ كفر الشيخ على التأكد من عدم وجود أسلاك كهربائية عارية وإصلاح التالف منها، ونظافة المدارس ودهان أسوار المدارس بالكامل من الداخل والخارج، وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحب العلم، موجهاً بالاهتمام بحدائق المدارس.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة عمل المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد 2019/2020م بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس والمجاورة لأسوار المدارس ونقل المرخص منها إلى مكان بديل، مع تكثيف المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها قبيل بدء العام الدراسي الجديد وتوفير الكتب المدرسية ورفع مستوى النظافة والتجميل.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بسد العجز في المدارس وبخاصةً في المناطق الريفية والبعيدة وتوفير الكتب المدرسية والانتهاء من وضع خطة المناهج.

وحذّر محافظ كفر الشيخ من جمع أي مبالغ مالية بالمدارس تحت أي مسمى منعاً للمساءلة القانونية، مع مراعاة عدم تدخل مجلس الأمناء في شؤون المدرسة مع الاحتفاظ بحقهم في التقدم بأي شكوى أو مقترح إلى مدير المدرسة أو الإدارة التعليمية المختصة أو مدير المديرية.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على جهودهم الوطنية المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، قائلاً: «أبناؤنا أمانة في رقبتكم».