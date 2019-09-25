شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع «مدينة معًا» لتطوير العشوائيات بحي السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، «مدينة معًا» لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان، وبرفقته وزيرى التنمية المحلية والإسكان، ومحافظ القاهرة.

والمشروع هو أحد المشروعات التي تنفذها الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدنى، ليكون سكناً لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤسسة معا.

وتفقد رئيس الوزراء المدرسة التي يتم تنفيذها بالمشروع، وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وتنفيذ الخدمات، لتسليم الوحدات لمستحقيها.

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وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف المشروع ونسب الإنجاز به، وتبلغ أرض المشروع 60 فداناً، مخصصة منها 34.7 فدان للعمارات السكنية، فيما تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 14.20 فدان، و2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

وقال الوزير: يبلغ عدد العمارات السكنية في المرحلة الأولى 46 عمارة، بواقع 1104 وحدات سكنية، فيما يبلغ عدد العمارات السكنية في المرحلة الثانية 138 عمارة بعدد وحدات 3312 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالوحدات الخدمية بالمشروع، تمت الإشارة إلى أن المدينة يوجد بها مستشفى ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة ومدرسة ثانوي عام وناد اجتماعي وحديقة طفل ومركز تجاري ومركز ثقافي وقاعة سينما ومسجد ودار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، فضلاً عن منطقة الورش والحرفيين.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ العمارات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع مؤسسة معا، والانتهاء منه في 2014، كما تم الانتهاء أيضاً من العمارات السكنية في المرحلة الثانية والتي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتم البدء في إجراءات التسليم الابتدائي للعمارات السكنية برئاسة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لشبكات المرافق لكامل المشروع ومباني الخدمات والتي تراوحت نسب الإنجاز فيها بين 50 - 85%.