شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مدرسة الضبعة للطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المدرسة الفنية لتقنيات الطاقة النووية بالضبعة للاطمئنان على الخدمات التعليمية بالمدرسة التي تعتبر المدرسة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتعليم وتدريب الطلاب على تقنية التعامل مع الطاقة النووية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، خاصة مع دخول مصر للمشروع النووي السلمي لتوليد الكهرباء بالضبعة.

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وأشاد المحافظ بقدرات الطلاب على استيعاب ذلك النوع الخاص من التعليم بتقنياته الحديثة مع تأهيلهم لمواكبة ذلك من خلال خلق الروح الابتكارية وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع مع مقترح بعمل مشروعات نهاية العام الدراسي لتنمية تلك الروح الابتكارية، مؤكدا على أهمية دورهم في المستقبل لمواكبة مشروعات الدولة في مجالات الطاقة.

كما تفقد محافظ مطروح الورش والمعامل واستمع إلى الطلاب خلال إجراء التجارب العملية على الأجهزة المختلفة موجها بعمل لوحات إرشادية للطلاب عن الأجهزة التي يتم التعامل معها والتعريف بها وطرق تشغيلها والأمن الصناعي لها.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بتعريف الطلاب على المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة خاصة بمحافظة مطروح ومدينة الضبعة خاصة.