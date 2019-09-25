شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تنظم أول زيارة ميدانية للطلاب لمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، زيارة ميدانية لمدينة العلمين الجديدة، تحت إشراف محمد عطية مدير المديرية، ضمن خطة المديرية لتنظيم زيارات ميدانية للطلبة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لغرس روح الوطنية والانتماء لديهم. وأكد مدير المديرية، حرصه الدائم على زيارة الطلبة للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأماكن التراثية لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن الحبيب وإظهار الدور الكبير الذى يقوم به الجيش المصرى العظيم وقادة البلاد لرفعتها وبنائها وتطويرها. وشاهد الطلاب خلال زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة الإنشاءات الضخمة لناطحات السحاب وبحيرة العلمين العظيمة كما تجولوا في مول الماسة الرائع. Advertisements تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولى (الاسكندرية – مطروح)، ويتميز موقع مدينة العلمين الجديدة بإطلالته المميزة على البحر المتوسط وتنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية. تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولى أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين، وتنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط، مثل أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100.000 لتر مياه يومياً، وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، تمهيد الطريق الساحلي بدايةً من سيدي عبد الرحمن إلى وادى النطرون، والممشى السياحي بطول 18 كم، ومحطة أوراسكوليا للصرف والتحلية، ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز، مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان.







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