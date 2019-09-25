شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر لديها خطة محددة لتنفيذ مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال بيان لوزارة الصحة إنه تم اتخاذ خطوات جادة مع هذه الشركات للبدء فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توفير الكواشف والأدوية اللازمة لتنفيذ المبادرة، موضحا أن مصر لديها خطة محددة لتنفيذ المبادرة وفقاً للاحتياج الصحى لكل دولة إفريقية وعدد المصابين المحتمل بها.

وأكد البيان أنه سيتم نقل الخبرات المصرية فى إدارة حملات الكشف عن فيروس سى وعلاجه، وهو ما بدأ بالفعل بإرسال فريق مصرى طبى إلى دولة جنوب السودان وافتتاح عيادة للكشف على فيروس سى وعلاجه في جوبا، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمساعدة الدول الصديقة التى بها نسب إصابة عالية بفيروس سى ومنها دولة باكستان، ونقل التجربة المصرية الناجحة إليها.

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وأوضح البيان، أن اللقاء تناول موضوع التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولتها اجتماعات الجمعية العامة، وهو أيضاً الهدف الثالث من الأهداف الرئيسية الـ17 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

وأضاف أن تم استعراض جهود مصر فى مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تضمنت القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس وعلاجها، ومبادرة الكشف عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة وعلاجه، وكذلك إطلاق منظمومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، ثم إطلاقها ببقية المحافظات تباعاً، مشيراً إلى تلقى الدولة المصرية العديد من الإشادات، خاصة فى مجال الرعاية الصحية المتكاملة، بعد أن استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته إنجازات مصر فى المجال الصحى، خلال جلسة الرعاية الصحية.