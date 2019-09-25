شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى عضوا فى الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر، عضو رسمى ضمن الشبكة الأوروبية بكامل الامتيازات، لهذه العضوية، بما فى ذلك إمكانية استقبال جامعات الطفل فى أوروبا لبعض تلاميذ جامعة الطفل المصرية وتبادل الخبرات والزيارات.

من جانبها أكدت الدكتورة جينا الفقى، مديرة برنامج جامعة الطفل أن برنامج جامعة الطفل من أكبر برامج التعليم الإبداعي على المستوى القومى التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع التلاميذ بالمجان طبقا لمناهج علمية طبقا للمعايير الدولية وتناسب كل فئة عمرية وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهليه والخاصة والمراكز البحثية، خاصة بعدما لاقى قبول مجتمعى غير مسبوق حيث يتقدم له الآلاف سنويا وحيث أن القبول بأولوية التسجيل ويتم غلق الموقع بعد حوالى نصف ساعة فقط من فتح باب التقدم حيث نصل إلى أضعاف العدد المطلوب خلال أول ربع ساعة من الأطفال، وهو ما يعكس جودة المحتوى التعليمى والطرق التفاعلية المبتكرة فى التعليم ودقة التنفيذ.

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والجدير بالذكر أن برنامج جامعة الطفل اطلقته الأكاديمية فى عام 2015 وتتبناه كمشروع قومى فى مجال التعليم الابداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين والموهوبين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات أكاديمية البحث العلمى فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار واحتضان المواهب العلمية، ويشارك في تنفيذ البرنامج 39 جامعة مصرية، ووصل عدد التلاميذ المستفيدين من البرنامج أكثر من 16500 تلميذ بإجمالى دعم 16 مليون ونصف.

وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بإنضمام الأكاديمية كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، وأن انضمام مصر للشبكة يؤكد على جودة برامج ومبادرات الأكاديمية وقدرتها على التواجد بقوة على المستوى الدولى.