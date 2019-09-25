شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية يوصى لجان سكانية بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الفريق المركزى لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية زيارته اليوم الأربعاء زيارته لمحافظة أسيوط التى بدأها أمس لتقديم الدعم الكامل لفريق وحدة المشروع الفرعية بالمحافظة والتأكيد على أهداف المشروع ومناقشة مهام وآليات التنفيذ والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وإجراءات التنسيق المقترحة والتأكيد علي أهمية المعلومات فى اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة وآليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.



وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن فريق عمل المشروع المركزى يستكمل اليوم عقد المقابلات مع الشباب المتطوعين واختيار المتميز منهم لضمهم إلي المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وفريق الرصد الميدانى ومناقشة خطة عمل محافظة أسيوط ومؤشرات قياس الأداء وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وأوصي فريق العمل المركزي للوزارة خلال زيارته لأسيوط بضرورة تفعيل لجان السكان بالمراكز وعمل لجان سكانية علي مستوي القري وتدعيم فريق الرصد الميداني بكافة الأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية أعمالهم بإشراف كامل من مراكز المعلومات.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 5 محافظات هي المنيا وسوهاج وقنا واسيوط والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الامم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويهدف تعزيز نهج لامركزى متعدد القطاعات لضبط النمو السكاني تحت قيادة المحافظ فى المحافظات الخمس وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرارفي ضوء ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء لضبط النمو السكانى باعتباره احد معوقات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بكافة محاورها.