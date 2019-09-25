شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. نقابة المهندسين تناقش أهمية طريق الحرير الدولى بحضور عصام شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، محاضرة بعنوان "الحزام وطريق الحرير"، يوم السبت المقبل، بمقر النقابة العامة، ومن المقرر أن يلقى المحاضرة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

طريق الحرير الدولى، هو شبكة من الطرق تعتزم الصين إنشاءه، ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بتكلفة تبلغ 47 مليار دولار ويمر عبر 56 دولة، وأعلن الرئيس الصينى فى سبتمبر عام 2013 مبادرة، بعنوان "الحزام والطريق"، لتعزيز الربط الدولى ودعم حركة التجارة.

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وكانت قد أعلنت مصر استجابتها لطلب الصين بإحياء طريق الحرير، لفتح مجال للاستثمارات الصينية فى بناء مصر الجديدة.

ويرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند.