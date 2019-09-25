شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "بينا " فى وزارة التضامن تقدم أنشطة ثقافية وترفيهية فى دور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعى، أنشطتها فى دور رعاية الأيتام بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة أنشطتها الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية من خلال فعاليات "بينا ثقافة"، حيث زار 50 ابن وابنة تابعين لدور الفتح والفسطاط والهدى الإسلامى، الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، بجانب العديد من الأنشطة لتنمية المهارات وعروض فنون تشكيلية وعروض تمثيلية واستعراضية وغنائية مقدمة من فريق ذوى الإعاقة.

وذكرت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن برنامج "بينا ثقافة" يعمل على الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الأبناء بدور الأيتام واكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم و تنمية وعى الأبناء وخلق جيلاً واعياً ينشأ على الانتماء للوطن، وأضافت أنها إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى، التى تتم بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.



أشارت الألفى إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته المعرفية والنفسية وحصوله على حقه في المشاركة في مظاهر الحياة العامة، لذا كان السعى لتنفيذ هذه الأنشطة الثقافية لتكون أحد الخطوات الداعمة فى دمج الأطفال من دور الرعاية بالمجتمع.

وتعد " مبادرة بينا " إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.



جانب من فعاليات بينا ثقافة (1)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (2)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (3)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (4)

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جانب من فعاليات بينا ثقافة (5)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (6)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (7)



جانب من فعاليات بينا ثقافة (8)