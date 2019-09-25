دورة تدريبية لـ 300 داعية متميز فى قضايا تجديد الخطاب الدينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة التدريبية لـ300 داعية متميز فى قضايا تجديد الخطاب الدينى، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة والواعظات باللغات فى 6 أكتوبر.

واختارت الأوقاف، 10 أئمة متميزين من كل مديرية للحصول على دورة قصيرة فى علم المقاصد، والخطاب الدينى.

يحاضر بالدكتورة، الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور سيد عبد البارى رئيس الإدارة المركزية، ووكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

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