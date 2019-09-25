شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 9 أهداف للدورات التدريبية لرصد أى تحرك لدودة الحشد الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك دورات وبرامج توعوية مكثفة فى إدارة ومكافحة دودة الحشد الخريفية، لرصد ومتابعة أى تحرك للآفة، والدورات تعقد من قبل لجنة المبيدات، بالتنسيق مع معهد وقاية النباتات، وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، لـ "الخليج 365 "، أن هدف الدورات التدريبية تعتمد على رفع وعى المزارعين لكيفية التعرف على الحشرة ومظاهر الضرر فى الحقل من خلال عمليات التقصى، بالإضافة إلى تقدير التعداد على المحصول وأخذ قرار استخدام المبيد من عدمه بحيث يتم استخدام مبيد ذو سمية منخفضة وذو أثر باقى منخفض وثبات بيئى ضعيف، وتدريب المزارعين بإجراء وتنفيذ ممارسات زراعية وإدارة للآفات من خلال برنامج مؤثر وفعال يعتمد على ظروف المزارعين فى المناطق المحلية.

وأكد محمد عبد المجيد، أن الدورات تهدف إلى استخدام مجموعة من الطرق المتكاملة تشمل مقاومة العائل النباتى والمكافحة الحيوية والمكافحة الزراعية والمبيدات الحشرية الآمنة وذلك لحماية المحصول من الضرر وخفض العوائد السلبية على الإنسان والحيوانات والبيئة، وتنفيذ برنامج رصد دورى لمتابعة الإصابة عند حدوثها، وخفض الإصابة بإستخدام توليفة من المكافحة الحيوية أو الطبيعية مع إستخدام المبيدات الآمنة عند الضرورة، وخفض كمية وسمية المبيدات الكيميائية المستخدمة للوصول إلى مكافحة مقبولة للآفة ، وأهمية إدارة مقاومة الآفة لفعل المبيد من خلال خفض استخدام المبيدات واستخدامها فى دورات كيميائية متتابعة، والتداخل بين طرق المكافحة لتحقيق إدارة ناجحة ضد حشرة دودة الحشد الخريفية.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أن الدورات تهدف إلى استخدام الطرق الزراعية للحصول على نبات قوى وقادر على تحمل ومقاومة الإصابة بالآفة، والتدخل بالوسائل الزراعية على مستوى الحقل تقوى من النشاط الحيوى للنظام المحصولي وتمده بمدى من مفترسات الآفة مما يساعد على مكافحة الآفة ، والطرق الحديثة فى المكافحة والسيطرة عليها ، و التعرف على سبل ووسائل مكافحة دودة الحشد الخريفية لحماية المحاصيل المصرية الزراعية ، بالإضافة إلى التعرف على النماذج الدولية فى مكافحة إدارة الحشرة أو الآفة.