أخبار مصر | تسوية حالات 750 من حملة المؤهلات وتثبيت المتعاقدين بالتأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسوية حالات 750 من حملة المؤهلات وتثبيت المتعاقدين بالتأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على طلب النقابة العامة للخدمات الصحية، بشأن تسوية حالات جميع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والبالغ عددهم 750 عاملا من بينهم 520 يعملون فى منظومة التمريض.

وأعلن رئيس الهيئة في اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة على عبد الباسط، عن تعيين جميع المتعاقدين الذين أمضوا فى العمل أكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على تسكين هؤلاء المتعاقدين على درجات وظيفتهم، مطالبا فروع الهيئة بالمحافظات بسرعة استيفاء وحصر المتعاقدين لإتمام إجراءات التثبيت.

ومن جانبه رحب على عبد الباسط رئيس النقابة العامة بالقرارات التى اعلنها رئيس الهيئة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية والمكتب الفني التي تهدف الى تحقيق المطالب المشروعة لنحو 60 الف عامل بالهيئة والمتمثلة فى تشكيل لجنة فنية لتعديل لوائح الجزاءات ونظم الحوافز وفقا للموارد المالية الذاتية ولجان طبية فرعية بالمحافظات لاعتماد الاجازات المرضية.

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وأضاف محمد عزت الأمين العام للنقابة، أن رئيس الهيئة قرر إعداد برامج لتدريب الكوادر الفنية والإدارية بما يفي باحتياجات المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، عقدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفي الدولة، جلسة مباحثات مشتركة مع وفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيا برئاسة سرجي هوليافا رئيس النقابة الذي يزور مصر حاليا بدعوة من النقابة العامة للخدمات الإدارية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات العمالية بالبلدين، بما يعظم من علاقات التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية تأكيدا لدور الدبلوماسية الشعبية ممثلة في التنظيم النقابى العمالي الداعم لجهود الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.

