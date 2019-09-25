أخبار مصر | وزير القوي العاملة: أسرة المتوفى في إيطاليا تستحق معاشاً كاملاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوي العاملة: أسرة المتوفى في إيطاليا تستحق معاشاً كاملاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بسرعة بحث طلب أسرة المواطن "س.ر.ح" من محافظة القليوبية المتوفي في ميلانو بتاريخ 15/8/2019 الذي يلتمسون فيه مساعدة المكتب لهم في الحصول علي مستحقاتهم التأمينية لدي هيئة التأمينات الايطالية.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي يفيد بأن المكتب تواصل مع هيئة التأمينات الايطالية (الأنبس) لبحث الملف التأميني للمواطن، والتي أكدت أن المواطن كان خاضعا لمظلة التأمينات، وتستحق أسرته معاشاً كاملاً، وقد تم إبلاغ الأسرة الموجودة بمصر بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.

وفي ذات السياق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تهتم اهتمامًا بالغًا بتطوير ملف التدريب في مصر لما له من مكانة كبيرة في دعم آلية التشغيل، باعتباره بوابة العبور نحو التشغيل الأمثل والجيد، وهو الذي تحقق فعلًا بتدريب الشباب على أعمال السياحة والفندقة، بهذا التعاون المثمر بين الوزارة ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، كبادرة جيدة للشباب للبدء في الانطلاق نحو مستقبل مشرق وغد أفضل، وهدف منشود تسعى إليه الوزارة وتتبناه دائمًا وإضافة كبيرة للمجتمع المصري.

وأوضح "سعفان"، أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع أي جهة من شأنها أن تسهم في رفع شأن التدريب عاليًا، لما له من نفعٍ كبير على شباب الوطن.

وقال الوزير، إن هناك جهات عديدة تحملت المسؤولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

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وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادًا.

وقال الوزير: أطلبُ منكم يا شباب مصر أن تكونوا على قلبِ رجل واحد، وأن نكون جميعًا يد واحدة لدحر قوى الشر التي تكره هذا البلد، الذي يعتبر مأوانا الوحيد وميراثنا لأبنائنا وأحفادنا.

واختتم الوزير: "سلحوا أنفسكم بالمعرفة التي تقيكم شر نشر الشائعات، لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب بعقولكم، فمصرُ على طريقها الصحيح كي تكون في مصاف الدول المتقدمة، واعلموا جيدًا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات كبيرة تخطت حاجز 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم وتحصين مستقبل أبنائكم، فمصرُ أمانة في أيدينا جميعًا ندافعُ عنها بكل ما أوتينا من قوة، وندفعُ في سبيل الذود عنها كل غالٍ ونفيس".

من جانبه قدم نصر فضالي خالص شكره للوزير على مساهماته الرائدة في تطوير ملف التدريب في مصر، من خلال هذا التعاون المثمر والجاد في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.