شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة على الوجة البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبه شمالية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.