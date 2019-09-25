شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الشبكات بشارع الجمهورية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جارٍ تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع الجمهورية بتكلفة تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين، مضيفاً أنه تم الانتهاء من خط المياه بالجزء الغربي، بداية من بنك الإسكندرية بشارع النيل حتى مسجد دياب نهاية شارع الجمهورية بطول 2 كم، كما أنه جارٍ استكمال الجزء المتبقي لخط المياه بالجزء الشرقي بداية من تقاطع شارع 15 بشارع الجمهورية حتى شارع العضاضة بقلفا بطول 1.5 كم.

ومن ناحية أخرى، ناقش رئيس شركة مياه سوهاج، وجون أندرسون، مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، آليات تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول والعمل على استعادة التكلفة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

Advertisements

وأوضح، أن فريق عمل المشروع قام بإجراء العديد من الزيارات الميدانية لقطاعات وإدارات الشركة الفنية والإدارية والمالية، بهدف دراسة الوضع الراهن لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها الشركة، تمهيداً لإعداد خطة عمل تستمر لمدة 4 أعوام لتحقيق الهدف من المشروع، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة المعلومات اللازمة والتي تساهم في إنجاز المشروع.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب الجاري تنفيذها بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج في التوقيتات الزمنية المحددة، والمقرر الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجارى، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية، رافقه خلالها عدد من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وحى شرق محافظة سوهاج، وكلية الهندسة بجامعة سوهاج.