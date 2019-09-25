شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنظم حملة توعية بخدمات تنظيم الأسرة فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم حملة توعية بخدمات تنظيم الأسرة والسكان بمحافظة سوهاج، حيث يزور وفد من قطاع السكان وتنظيم الأسرة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطى، رئيس القطاع، حيث يتفقد خلالها الوفد عيادات تنظيم الأسرة وحضور تدريب الرائدات الريفيات المسئولات عن التوعية المجتمعية لتعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لتنظيم الأسرة الموافق 26 سبتمبر من كل عام.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوفد سيشهد احتفالية تكريم عدد من أسر المحافظة التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وعرض تجاربهم المتميزة بما يساهم في نشر الوعي في مجال تنظيم الأسرة، مضيفًا أنه سيتم تكريم فريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديريات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى منح شعار "الوسام" للوحدات المتميزة بمحافظة سوهاج لتكون مثالًا لباقى الوحدات لتطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة.

Advertisements

من جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أن "الوسام" هو نظام اعتماد للجودة حيث يتم تقييم جودة الخدمة بعيادات ووحدات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء مصر وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلي أن تلك المعايير تشمل استمرارية توافر مخزون كاف لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة، وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، مضيفة ان العيادة تحتفظ بالوسام مدة عام واحد طالما استمرت في الحفاظ على المعايير المحددة، ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهاية العام.

وأشارت السنباطى إلى أنه سيتم عقد ندوة توعوية تحت عنوان "أسرتنا مثالية" ضمن فعاليات مبادرة "أيامنا أحلى" بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية بقرية "نيدة مركز إخميم" ، مضيفة انه سيتم عقد ندوة أخري بنادي المرأة للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، كما سيتم عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات تحت عنوان "مبادرة الثلاثين" والتى تهدف إلى توجيه الرائدات نحو توعية السيدات وإمدادهن بالمعلومات الصحية الكافية عن كيفية رعاية الأم والمولود بعد الولادة والتوقيت الأمثل لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

ولفتت السنباطى إلى أن مبادرة الوسام تم إطلاقها فى شهر أغسطس من العام الماضى، من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه تم تفعيل المبادرة بمحافظات" الغربية، سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، السويس، قنا، الأقصر، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، بنى سويف، وأسوان"، وجار تفعيلها بباقى محافظات الجمهورية.