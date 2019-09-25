شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظين بإعداد تقرير حول طلاء المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة موافاة الوزارة بتقرير يتضمن إجمالى أعداد المبانى التى تم طلاؤها بمدن المحافظات والمناطق التى تم الانتهاء منها، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إنه سيتم عرض تلك التقارير فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة ، لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ القرارات السابق صدورها بعدم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى ولذلك لحين تشطيب جميع الواجهات على أن يكون دهان الواجهات بلون واحد للمبانى كلها .

كما طالب بأن يقوم المختصون بالمحافظات بتحديد الألوان المناسبة لكل ( مدينة – حى – منطقة ) بما يساعد فى تحسين الصورة البصرية وإبراز الهوية العمرانية والطابع المعمارى، مع ضرورة المتابعة الميدانية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وأشاد الوزير بالمبانى والعقارات التى تم تنفيذ القرار والتشطيب الجماعى لواجهاتها بما كان له بالغ الآثر فى إظهار الشكل الجمالى وتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة بالمحافظات .

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وشدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى هذا الشأن ومساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يساعد فى تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة فى إظهار الصورة الجمالية والحضارية لكل المدن بدلاً من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل بصورة غير حضارية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تراعى فى تنفيذ ذلك التوجيه الأماكن الآثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة ، مشيراً إلى ضرورة مساندة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لذلك التوجه من الدولة والقيادة السياسية وحث وتحفيز المواطنين لتنفيذ القرار والإستفادة من تجربة عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة ، وما شهدته فى منطقة القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها فيما يخص واجهات المبانى والعمارات فيها ، بالإضافة إلى تجربة سابقة لمحافظة الجيزة فى توحيد لون عقارات ومبانى بعض شوارعها الرئيسية فى السنوات الأخيرة .

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات مجلس المحافظين بتشطيب و طلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن.

وأوضح الوزير أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يتضمن ضمن شروطه أيضاً ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب قبل التصالح.