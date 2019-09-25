شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راكب فور هبوط طائرة الكويت بمطار القاهرة لتعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولى ، صباح اليوم الأربعاء ،وفاة راكب مصري الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من الكويت ، إثر تعرضه لأزمة صحية وتم نقل الجثمان إلى مستشفي البكري وإبلاغ أسرته .

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صرحت مصادر بالمطار ، أن برج المراقبة بالمطار تلقي إشارة من قائد طائرة النيل القادمة من الكويت رحلة رقم 162 ، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة اثناء الرحلة ، يدعى "محمد .ا.ا" 64 عاما .

أمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 21 ، تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، وبالكشف علي الراكب تبين انه فارق الحياة ، تم نقل جثمان الراكب إلى مستشفي البكري وإبلاغ أسرته .