شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع إنشاء كوبرى دكرنس بالدقهلية وموعد انهاء تنفيذه فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 5 معلومات أهم ما يريدي القارئ معرفته عن مشروع إنشاء كوبرى دكرنس العلوى بالدقهلية والهدف من المشروع وموعد انتهاء تنفيذه، من خلال وزارة النقل، لخدمة أهالى هذه المنطقة، والمساهمة فى تقليل الكثافات المرورية والتقطاعات السطحية.

1ـ يمتد كوبرى دكرنس العلوي بطول 1250 متر.

2ـ يشمل المشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى فم البحر الصغير يتقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولى فى اتجاه طريق المنصورة – دمياط بعرض 12 متر.

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3ـ يضم مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 متر.

4ـ الكوبرى يستهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق.

5ـ من المخطط الانتهاء من أعمال انشاء كوبرى دكرنس العلوي يونيو 2020.