شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: التخلص من استخدام المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون قبل 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أن مصر استطاعت اجتياز التحديات التى فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول "مونتريال" المعنى بحماية طبقة الأوزون، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التى تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، مشيرة إلى أنها مازالت تواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه كان لمصر دورا توافقيا فى اعتماد تعديل كيجالى الذى ينص على إدراج مركبات الكربون الهيدروفلوركربونية ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات فى نواحى عديدة، أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى، لافته إلى أن مصر تلتزم بتجميد الاستهلاك السنوى لهذه المواد بحلول عام 2024، والبدء فى الخفض التدريجى لاستهلاكها بحلول عام 2029.