"أنا مبسوط جدًا".. رئيس الوزراء يجري حوارًا مع طلاب "المحروسة 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة لأحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.

وتفقد مدبولي، مشروع المحروسة 1، 2 بمنطقة النهضة في حي السلام، يرافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وخلال الجولة، زار رئيس الوزراء مدرسة المحروسة 1، وتفقد فصول رياض الأطفال، والابتدائي والإعدادي، وتحاور مع عدد من الطلاب والطالبات، وسأل إحدى الطالبات: كنتِ ساكنة فين؟ فأجابت: في الشرابية، ليرد رئيس الوزراء: وإيه رأيك في الشقة هنا والمدرسة؟ فقالت الطفلة: طبعا المدرسة هنا أحلى، والبيت أحلى، بينما قال أحد طلاب المرحلة الإعدادية لرئيس الوزراء: "أنا مبسوط جدا هنا، لأني بنام على السرير لوحدي، وبلعب كورة في الملعب اللي في المشروع".

وقال وزير التربية والتعليم: المدرسة بها 33 فصلا، و370 طالبا، وانتظم العام الدراسي بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض الفصول 26 طالبا، ويتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع المحروسة 1 الذي أقيم بأرض الـ 33 فدانا بمنطقة النهضة يتكون من 128 عمارة تم تصميمها من خلال 4 نماذج معمارية، تضم 3157 وحدة سكنية، هذا باﻻضافة إلى وجود 84 محلا تجاريا، و39 وحدة إدارية بتلك العمارات، ويتضمن عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية. .

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وأوضح وزير الإسكان ان مشروع المحروسة 1 به عدد من المباني الخدمية، تتمثل في وجود 6 منافذ بيع، وحضانة للاطفال، ومركز طبي، ونقطة شرطة، ونقطة مطافئ، ومسجد، بالإضافة إلى منطقة ملاعب؛ لخدمة ساكني المنطقة، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتناول الشرح مكونات مشروع المحروسة 2، وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه يقام على أرض الـ 18 فدانا بمنطقة النهضة، ويتكون من 65 عمارة تم تصميمها من خلال 3 نماذج معمارية، تضم العمارات 1594 وحدة سكنية، وكذا عدد 6 وحدات إدارية، ويتضمن أيضا عمارة لضيافة المرأة المعيلة، تضم 72 وحدة سكنية.

وفي نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الذي وفر "حياة كريمة" لأهالينا سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة في بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى امتلك الإرادة السياسية وكذا المتابعة الدءوب للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة لأهاليها.

كما كلف محافظ القاهرة برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة للمشروع، خاصة رصف الطرق.

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