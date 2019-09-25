رئيس الوزراء يتفقد مدرسة المحروسة 1 بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مدرسة المحروسة ١ للتعليم الأساسي بحي السلام للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة.

وتفقد مدبولي الفصول، وأجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسي، وبدء تلقي الحصص الدراسية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح لإمكانات المدرسة من ناحية عدد الفصول والطلاب وكثافة كل فصل.

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ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عقب زيارته للمدرسة، مشروعي المحروسة ومعًا لتطوير العشوائيات وتسكين أهالي المناطق غير الآمنة بها يرافقه وزير الإسكان ومحافظ القاهرة.

ويضم مشروع المحروسة ١و٢ نحو 4900 وحدة سكنية، وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

كما يتضمن مشروع معًا، 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.