وفاة راكب قادم على طائرة الكويت فور هبوطها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب مصري الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من الكويت؛ إثر تعرضه لأزمة صحية.

تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد طائرة النيل القادمة من الكويت رحلة رقم 162، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة اثناء الرحلة، يدعى "محمد .ا.ا" 64 عامًا.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط على موقع 21، وبالكشف على الراكب تبين أنه فارق الحياة، وتم نقل جثمان الراكب إلى مستشفى البكري وإبلاغ أسرته.