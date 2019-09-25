محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب مصري الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من الكويت؛ إثر تعرضه لأزمة صحية.
تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد طائرة النيل القادمة من الكويت رحلة رقم 162، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة اثناء الرحلة، يدعى "محمد .ا.ا" 64 عامًا.
وأمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط على موقع 21، وبالكشف على الراكب تبين أنه فارق الحياة، وتم نقل جثمان الراكب إلى مستشفى البكري وإبلاغ أسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة راكب قادم على طائرة الكويت فور هبوطها بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.