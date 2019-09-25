أقل شقة بـ360 ألف جنيه.. ننشر أماكن وحدات سكن مصر في 7 مدن (خرائط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الثلاثاء، إجراءات حجز وحدات شقق سكن مصر، وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر في 7 مدن، هيّ: 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة، وتراوحت المساحات من 106 أمتار وحتى 118 مترًا.

ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/)، على أن ينتهى تسجيل البيانات يوم 3 أكتوبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الحجز بالأسبقية في الفترة بين 15 و16 أكتوبر المقبل.

وينشر الخليج 365 خرائط وأماكن تواجد الوحدات في المدن المطروحة بها وأسعار الشقق والتي جاءت على النحو التالي:

في مدينة القاهرة الجديدة تتواجد الشقق في المنطقة الثالثة بأرض المعارض، ووصل سعر المتر بها 7655 جنيهًا، الشقة الـ106 أمتار وصل سعرها 811 ألف جنيه.

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وفي مدينة المنصورة الجديدة تتواجد الشقق في منطقة سكن مصر بالطريق الساحلي، ووصل سعر المتر لـ6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 728 ألف جنيه.

أما بمدينة المنيا الجديدة تتواجد الوحدات بالقرب من طريق المنيا الأوسطى، وسجل سعر المتر 3400 جنيه، وسجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر تتواجد الشقق بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وسجل سعر المتر 4980 جنيهًا، وسجلت سعر الشقة الـ115 مترًا، 572 ألف جنيه.

وفي مدينة مدينة العبور تتواجد الشقق بمنطقة الـ2600 فدان بشمال المدينة، وسجل سعر المتر 6070 جنيهًا، وسجلت سعر الشقة لمساحة 115 مترًا، 698 ألف جنيه.

كما تتواجد الشقق في منطقة واحدة بمدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، وسجل المتر 6380 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار، 676 ألف جنيه.

أما في مدينة غرب قنا تتواجد في الحي المتميز بالقرب من مركز المدينة، واستقر سعر المتر عن 3400 جنيه، وسجلت سعر الشقة الـ106 أمتار، 364 ألف جنيه.