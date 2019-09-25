أخبار مصر | صحف الكويت: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الكويت: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول حق مصر فى مياه النيل ورفض الشعب المصري لحكم الإسلام السياسي.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسى...حق مصر فى نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصف حق مصر فى نهر النيل بـ"مسألة حياة وقضية وجود"، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي، لحث الأطراف على التحلى بالمرونة لاستئناف التفاوض، مشيرا إلى أن مصر سعت على مدار عقود، إلى توثيق أواصر العلاقات مع دول حوض النيل.

كما أبرزت الصحيفة لقاء الرئيس السيسى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد أن المنطقة ستظل فى حالة عدم الاستقرار، طالما سعى الإسلام السياسى إلى الحكم، مؤكدا أن الرأي العام رفض حكمه ولا يقبل به مرة أخرى، بينما نقلت عن الرئيس الأمريكى قوله:"إن مصر لديها قائد عظيم وزعيم حقيقى، يحظى باحترام كبير.. وإن الرئيس السيسى استطاع استعادة النظام والاستقرار فى مصر بعد الفوضى".

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بدورها، قالت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (الرئيس المصري: الرأي العام لن يقبل بحكم الإسلام السياسي)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه "زعيم حقيقى وقائد عظيم"، مشيرا إلى أن مصر كانت تشهد فوضى عارمة قبل أن يأتي إلى السلطة.

بينما قالت صحيفة "السياسة" الكويتية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على أن حق مصر فى نهر النيل، مسألة حياة وقضية وجود، قائلاً: "إنه ومع إقرارانا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر، مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى للاضطلاع بدور بناء فى حض جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعياً للتوصل لاتفاق مرض للجميع بشأن سد النهضة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، وتكثيف العمل المشترك والجهود الدولية، سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى ليبيا، تعيد الاستقرار والأمن وتقضى على الإرهاب.