شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يضبط 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل . Advertisements أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 14 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

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