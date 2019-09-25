شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثاني من السائحين الإنجليز يغادر مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر مطار الغردقة الدولي في الساعات الأولى من صباح الأولى الفوج الثاني من السائحين الإنجليز على متن إحدى الرحلات الجوية أرسلتها الحكومة البريطانية لنقل نحو ٢٠٠سائح بريطاني من التابعين لشركة توماس كوك بعد إعلان إفلاسها وذلك لإعادتهم لبريطانيا بعد أن انتهت إجازاتهم بفنادق الغردقة.

وأكدت مصادر ملاحية أنه من المقرر استمرار هذة الرحلات في نقل السائحين البريطانيين الذين تنتهي إجازاتهم تباعا حتى ٦ أكتوبر المقبل على نفقة الحكومة البريطانية واستعد مسؤولو مطاري مرسي علم والغردقة لاستقبال هذة الرحلات.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للطيران المدنى الإنجليزية هي التى تتولي تنظيم مغادرة السياح كل على حسب تاريخ المغادرة الخاص به وأن عودة السائحين الإنجليز لبلادهم من البحر الأحمر حسب مواعيد انتهاء اجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية، وأن هذة الرحلات مستمرة حتى ٦ أكتوبر المقبل.

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