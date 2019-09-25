شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرت محصول العنب لـ109.587 طنا وجارى الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن موقف صادرات المنتجات الزراعية المصرية، يوضح ارتفاع صادرات محصول العنب، إلى 109 آلاف 587 طنا، منذ بدء موسم تصدير المحصول وحتى 11 من الشهر الجارى وجارى الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات ”الخليج 365”، أن ارتفاع صادرات العنب بسبب تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج ودخول أسواق جديدة لأول مرة، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.