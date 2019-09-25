​اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للمحامين برئاسة "عاشور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ينطلق مؤتمر نقابة المحامين السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة.
يضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها غدًا هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.
ويشارك بالمؤتمر 6500 محامي، في حضور مكثف للقيادات النقابية المتمثلة في مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
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