"مش كل العمارات زي بعض".. 7 "تنويهات فنية" لشقق سكن مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، إجراءات حجز وحدات شقق سكن مصر، وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة.

ونصت كراسة الشروط الخاصة بالحجز، على بعض الاختلافات بين العمارات وبعضها وكذلك وجود اختلاف بين المشروع وذاته وفقا لكل مدينة.

وجاء تحت عنوان "تنويهات فنية" بكراسة الشروط بعض الاختلافات والتي جاءت على النحو التالي:

- المخططات والرسومات المعروضة بأنواعها مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة.

- المخططات التفصيلية تشتمل على عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطي)، ويشتمل المخطط الوارد بالكراسة مساحات الوحدات المطروحة شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبني مثل المداخل؛ السلالم تجمع هذا النموذج وآلية ترقيم الوحدات به.

- لا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص.

- الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية.

- العمارات بمدن (القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة) تحتوى على مصعد كهربائي، أما باقي المدن فلا تحتوى على مصعد.

- سيتم إقامة سياج شجري حول المشروع وفقا لمواصفات الهيئة.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تحتوى علي خدمات.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تحتوى على حدائق وفقا لما يسفر عنه مخطط تنسيق الموقع على أن يتم سداد المستحقات المالية وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.

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