محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء، الخميس، الجمعة).
وأوضحت الهيئة في بيان، أنه من المقرر أن يسود اليوم اللأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطرابات ملاحية.
وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 - 20، والقاهرة 33- 22، وشمال الصعيد 35 - 24، وجنوب الصعيد39 - 27، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.
ويسود يوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 - 20، والقاهرة 34- 22، وشمال الصعيد 36 24، وجنوب الصعيد39 - 27، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.
أما طقس الجمعة المقبل، يكون طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 - 20، والقاهرة 33- 22، وشمال الصعيد 35 - 24، وجنوب الصعيد 40 - 27، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، و70% على شمال الصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرطوبة 85% على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.