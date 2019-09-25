شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تطوير 57 منفذا للمجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطوير 57 منفذا للمجمعات الاستهلاكية، فى محافظات الوجه القبلى لبيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين، حيث تم تطوير البنية التحتية لهذه المنافذ، بجانب تدريب العمالة الأمر الذى ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد عاطف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم توفير السلع والمنتجات للشركات التابعة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بالمحافظات المختلفة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.