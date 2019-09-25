أخبار مصر | "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتحذر سكان هذه المناطق من الشبورة المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتحذر سكان هذه المناطق من الشبورة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا توضيحًا يستعرض تفاصيل النشرة الجوية، اليوم الأربعاء، ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، موضحة أنها تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونستعرض لكم فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المصرية ليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019.

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الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

الإسكندرية 21 31

مطروح 18 30

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 27 34

الأقصر 23 34

أسوان 25 39

أسيوط 20 34

المنيا 21 35