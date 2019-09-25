مصر | بأسلوب المفتاح المصطنع.. أمن الجيزة يسلم 4 سيارات لأصحابهم في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب المفتاح المصطنع.. أمن الجيزة يسلم 4 سيارات لأصحابهم في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، 4 سيارات، سرقوا بنطاق مركز أوسيم، بأسلوب المفتاح المصطنع، لأصحابهم، بعد سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمنطقة، وإعترافهم بارتكاب الـ 4 سرقات بنفس الأسلوب.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي، بعد ارتكابه 4 سرقات سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بنطاق مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات وتحريات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلان، سبق إتهامهما فى قضايا "سرقة، سلاح أبيض، مخدرات، سلاح نارى"، مقيمان بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، تم ضبطهما وإقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإرتكابهما (4) حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.