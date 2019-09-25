شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يحتشدون لتحية السيسي أمام مقر الأمم المتحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتشد عشرات المصريين أمام مقر الأمم المتحدة لتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم الدولة المصرية بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب المصري، وكان السيسي وصل منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وعقد السيسي العديد من اللقاءات مع زعماء العالم كان أبرزها اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العشرات يحتشدون لتحية السيسي أمام مقر الأمم المتحدة العشرات يحتشدون لتحية السيسي أمام مقر الأمم المتحدة

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