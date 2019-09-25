شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: انطلاق 35 نموذجا للمحاكاة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدم مع بداية العام الدراسى الجديد 2019/2020 ما يزيد عن 35 نموذج محاكاة لأهم المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية والإقليمية والدولية لطلاب الجامعة، فى إطار الأنشطة الطلابية.

وأضاف الخشت لـ"الخليج 365"، أن هذه النماذج تعمل على محاكاة هذه المؤسسات، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا هامًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على تقليد نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن نماذج المحاكاة فى كليات الجامعة المختلفة تعمل على صقل مهارات الطلاب والعمل على التخلص من العادات التى تؤهل على ثقة الطالب بنفسه كالخجل وغيرها من الأمور التى يمكن أن تمنع الطالب من التعبير عما يدور بداخله.