أخبار مصر | رئيس حزب الغد: تأكيد السيسي على أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الغد: تأكيد السيسي على أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (٧٤).

وأثنى موسى، على تأكيد الرئيس السيسي على أهمية حل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والسعي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وكذلك أهمية حزمة القضايا التي طرحها الرئيس السيسي في خطابه اليوم بخصوص كل الملفات العالقة في المنطقة العربية وخصوصا الملف السوري والملف الليبي والملف اليمني والرؤية التي طرحها الرئيس لحلحلة تلك الأوضاع والمضي قدما في طريق حلها.

كما أثنى رئيس الغد على مطالبة الرئيس السيسي رفع السـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق، وما جاء بالخطاب بخصوص الدول الأفريقية الشقيقة وما تم من توجهات جديدة طرحها الاتحاد الافريقي إبان رئاسة سيادته للاتحاد، مؤكدًا أن أهم ما جاء بالخطاب هو بداية تدويل وطرح قضية سد النهضة الإثيوبى أمام العالم والمجتمع الدولي كله، والتأكيد على أن مياه النيل في مصر هي مسألة حياة أو موت ومسألة أمن قومي بالنسبة لنا ودعوة الطرف الإثيوبي الشقيق إلى التحلي بالمرونة من اجل الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف‎.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نيويورك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للحوار البناء خلال لقائهما الذي تم على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا أغسطس الماضي، معربًا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلًا عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على الالتقاء بالرئيس مجددًا بعد اللقاء في أغسطس الماضي في فرنسا لمواصلة التشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد "بوريس جونسون" عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، مشيدًا في هذا الصدد بالأداء الاقتصادي المصري وما شهده من تطورات إيجابية خلال المرحلة الماضية.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.