شكرا لقرائتكم خبر عن أسهو خلف الإمام.. هل أسجد سجدتين سهو أم أختم الصلاة مع الإمام؟.. الفتوى تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسهو خلف الإمام فى الصلاة هل أقوم بسجدتين سهو أم أختم الصلاة مع الإمام؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى :

سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة فى المعتمد عندهم، وعند المالكية والشافعية: أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدى) إذا سها فى صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.

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وَقَدْ رُوى عن النبى ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه، فلزمه متابعته فى السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا فى حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع فى السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.