شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الكنيسة الإنجيلية: الحكومة تراعى مطالب الأقباط فى تقنين أوضاع الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانونى أمام لجنة تقنين أوضاع الكنائس أن اللجنة تتعامل باستجابة كبيرة مع طلبات التقنين وتراعى الحفاظ على حالة السلام الاجتماعى، وهو ما يبرز تصدر محافظة المنيا قائمة الكنائس التى حصلت على تراخيص، فهى من ناحية تضم أكبر تجمع للمسيحيين فى الشرق الأوسط.

وقد حصدت محافظة المنيا الرصيد الأكبر من بين المحافظات التى تم تقنين الكنائس فيها إذ احتلت وحدها (189) كنيسة ومبنى أى ما يساوى 10% من إجمالى الكنائس المقننة وجاء بعدها محافظة الجيزة (121) كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية (110) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية (87) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحيرة (74) كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج (87) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسيوط (71) كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية (66) كنيسة ومبنى، ومحافظة القاهرة (51) كنيسة ومبنى، ومحافظة الغربية (35) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسوان (38) كنيسة ومبنى، ومحافظة بنى سويف (35) كنيسة ومبنى، ومحافظة الدقهلية (28) كنيسة ومبنى، ومحافظة الأقصر (25) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحر الأحمر (17) كنيسة ومبنى، ومحافظة قنا (15) كنيسة ومبنى، ومحافظة السويس (14) كنيسة ومبنى، ومحافظة المنوفية (8) كنائس ومبانى، ومحافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسماعيلية (12) كنيسة ومبنى، ومحافظة كفر الشيخ (8) كنائس ومبانى، ومحافظة الفيوم (3) كنائس ومبانى، وأخيرًا محافظة الوادى الجديد (2) كنيسة ومبنى.

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وأشاد طلعت بقرارات تخصيص كنائس جديدة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تراعى وجود دور العبادة عند التخطيط للمدن الجديدة وهى خطوة تنظم عمليات بناء الكنائس فى المستقبل وتقلل من وجود مشكلات مستقبلية فى مسألة بناء الكنائس.

ولفت طلعت إلى أن اللجنة علقت الموافقة على ترخيص بعض الكنائس بسبب عدم حصولها على عدة موافقات من بينها كنائس بنيت على أراضى الدولة وأخرى تحتاج موافقات من وزارة الزراعة أو الآثار وهكذا، موضحا: اللجنة رهنت استكمال التراخيص باستيفاء هذه الأوراق.

يذكر أن مجلس الوزراء كشف عن الحصيلة النهائية التى انجزتها اللجنة خلال عامين إذ بلغ إجمالى عدد الكنائس التى حصلت على تراخيص 1108 كنيسة ومبنى خدمات انضم لها 71 كنيسة ومبنى خدمات لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1179 تم ترخيصها إعمالا بقانون بناء وترخيص الكنائس الصادر عام 2016 إذ يمنح القانون مجلس الوزراء الحق فى ترخيص الكنائس المشار إليها بعد استيفاء بعض الشروط منها السلامة الإنشائية واستيفاء شروط الدفاع المدنى وغيرها.