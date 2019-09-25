مصر | السجن سنة لحارس عقار حاول هتك عرض طفلة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة لحارس عقار حاول هتك عرض طفلة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن سنة مع الشغل لشخص حاول هتك عرض طفلة بالبساتين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء الهيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وتعود التفاصيل إلى أن النقيب محمود على محجوب، معاون مباحث بقسم شرطة البساتين، تلقى بلاغ مقدم من "أحمد م.م" يفيد بأن أثناء ذهاب ابنته "بسملة" 9 سنوات للسوبر ماركت، فأبصرت وجود كلاب ضالة مما بعث في قلبها الخوف.

فقام "مجدى.ق.م" 51 عام "حارس عقار" باستغلال الموقف وأنه سيعبر بها الشارع، وقام باستدراجها الى مدخل مبنى سكني خالي وقام بتقبليها ومحاولة هتك عرضها.

وبإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته تم إسناد التهمة إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد أمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة أثناء إعطائها درس خصوصى في شقتها.

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وقد تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من شرطة النجدة يفيد احتجاز شخص داخل عقار بطريق كورنيش الإسكندرية، لاعتدائه جنسيا على طفلة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل إلى موقع البلاغ، وتبين احتجاز سكان العقار المدعو "م.ر.ع.ف" 48 عاما، مدرس، لاعتدائه جنسيا على طفلة.

وبسؤال والدة الطفلة، أوضحت أنها اتفقت مع المدرس المذكور على الحضور إلى المنزل لإعطاء ابنتها "7 سنوات" درس خصوصى خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأضافت أنه بعد حضور المتهم بنحو نصف ساعة فوجئت بابنتي تخبرها أن المدرس تحسس مواطن العفة لدى طفلتها بحجة إفاقتها للتركيز فى الشرح، وأرغمها على تحسس عورته.

جرى القبض على المتهم واعترف فى التحقيقات بارتكابه الواقعة واعتداء سكان العقار عليه.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول الرمل، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.