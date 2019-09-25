مصر | المشدد 3 سنوات لشخصين و7 لهارب لتزويرهم رخص وعقود بيع سيارات بالبساتين

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لشخصين والمشدد 7 سنوات لهارب، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، لقيامهم بتزوير رخص سيارات ملاكي وعقود بيع بالبساتين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء الهيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وتعود البداية، عندما قام المقدم طارق أحمد حلمي، رئيس وحدة تراخيص مرور الباستين بالكشف على سيارة ملاكي من نوع "BMW" أتى بها السائق الخاص لرئيس مجلس إدارة شركة خاصة، ففوجي النقيب أن السيارة تحمل تراخيص مزورة ولوحة معدنية مزيفة، فقام على الفور بالقبض على السائق ومتابعة التحقيقات.

وبمتابعة التحقيقات تبين الى قيام الى كل من "محمد.أ.ش" 29 عام موظف بشركة بترول و"أحمد.م.م" 26 عام سائق و"على.ع.ع" عاطل هارب، بالاتفاق بين الأول والثانى بالقيام بتقليد خاتمي شعار الجمهورية المنسوب صدورهما إلى" وحدة مرور البساتين، ومكتب شهر عقارى شبرا الخيمة " والاتفاق بين الاثنين والاخير بتزوير رخصة سيارة منسوبة لوحدة مرور البساتين وعقد بيع ذات السيارة منسوب صدوره لمكتب شهر عقاري بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للقبض على المتهم الأول بأشراف العقيد عمرو محمد فتحى مفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامه، وبعد القبض عليه وبمواجهته بالتهمة المنسوبة اليه، أقر بقيامه بتزوير الاوراق الرسمية وادل على شركائه فى الجريمة وكيف تم تزوير الاوراق فتم القبض على المتهم الثاني وهروب المتهم الثالث.

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فتم الحكم عليه غيابيا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد ألقى ضباط مباحث الصف بالتنسيق مع مباحث مرور الجيزة القبض على صاحب محل تخصص في تزوير أوراق تراخيص القيادة والتسيير.

وقد تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود مذكرة للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من ضباط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لمرور الجيزة، يتضمن تنفيذ قرار ضبط "م. ف. م"، 30 سنة، حاصل على دبلوم وصاحب محل بدائرة المركز، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتزوير الأوراق الرسمية لرخص القيادة والتسيير وتصاريح المرور متخذًا من المحل المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي ومقابلة عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المحل عثر على عدد من رخص القيادة والتسيير المزورة لأسماء وأشخاص صادرة من جهات مختلفة، 9 نماذج فارغه معدة للتزوير، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، هارد دسك، ماسح ضوئي، اسكنر ألوان، مبلغ 350 جنيه من متحصلات نشاطه، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.