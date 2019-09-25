أخبار مصر | "الوفد": كلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة كانت كاشفة للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": كلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة كانت كاشفة للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة السياحة بالحزب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 74، جاءت شاملة ومعبرة عن تطلعات الشعوب العربية، كما كانت كاشفة للرؤية المصرية حول التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع.

وأضافت رئيس سياحة الوفد، أن الرئيس السيسي وضع العالم كله أمام مسئولياته بضروره العمل المشترك من أجل مواجهة الإرهاب الذي بات يهدد الجميع، وتابعت، أن مصر عرضت رؤيتها أمام الجمعية العامة ومدت ايديها للجميع بهدف العمل المشترك من أجل إيجاد حلول عاجلة وجاده للمشاكل التي يواجهها العالم بشكل عام، والمنطقة العربية بشكل خاصة.

وأكدت رمزي، أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولي للدولة المصرية، فلا يخلو محفل دولي إلا ويتم التأكيد فيه علي ضروره إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، بجانب أن الخطاب أكد أيضا علي الدفاع عن أمن أشقائنا في الخليج ضد الارهاب الممول من دول يعلمها الجميع.

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وطالبت رمزي المجتمع الدولي بضروره الانصياع الي ما جاء في الخطاب المصري والوقوف خلف القياده السياسية المصرية لانهاء النزاعات والحروب القائمة في المنطقة بالحلول السياسية، بجانب ضروره فرض عقوبات علي الدول الداعمة للإرهاب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنيويورك مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد للرئيس اللبناني الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربًا =عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبه؛ ثمن الرئيس اللبنانى العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربًا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيدًا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.