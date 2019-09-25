شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشهد زفاف جماعي لـ50 عريس وعروسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مساء الثلاثاء، حفل الزفاف جماعي لعدد 50 عريسا وعروسة، والذى نظمته مؤسسة المنى الخيرية والتنموية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، بمجمع حمامات السباحة بالإستاد الرياضى بمدينة سوهاج.

وهنأ محافظ سوهاج- في كلمته خلال الحفل الذي حضره الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد على، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالمحافظة، ومني صدقي مازن، رئيس مجلس إدارة جمعية المني للتنمية- العرائس والعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة سعيدة، معرباً عن سعادته البالغة بتواجده في حفل الزفاف الجماعي لبنات وأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر للمؤسسة الخيرية المنفذة لحفل الزفاف والقائمين عليها، داعياً منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة الساسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة وصولا لرؤية مصر 2030.

وسلم محافظ سوهاج، شيكا بقيمة 7 آلاف جنيها لكل عروسين، بالإضافة إلى جهاز عرائس شمل (ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز)، كما سلم المحافظ عقود 15 مشروع صغير بقيمة 65 ألف جنيها للأسر الأكثر إحتياجا، حيث كانت المشروعات عبارة عن «ماكينات خياطة، وبقالة، وعربات لبيع الخضار والفاكهة» .

ومن جانبه وجه أحمد عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنى الخيرية والتنموية، الشكر لمحافظ سوهاج وجميع الحضور، موضحا أن حفل اليوم يُعد تدشين لأنشطة المؤسسة الخيرية، والتى تم إنشائها في أبريل الماضي، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للزفاف الجماعي والمشروعات الموزعة بلغت 600 ألف جنيها، منوها إلى أنه من ضمن أنشطة المؤسسة تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وكفالة اليتيم، والزفاف الجماعي.

وتضمن الحفل عدد من العروض الفنية، وسلم أحمد عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنى الخيرية والتنموية دروع تذكارية لمحافظ سوهاج، ورئيس الجامعة، ومدير الأمن، والمستشار العسكري، والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة.