شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تعتذر لجمهورها: «أنا من إمبابة ومصرية حتى النخاع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الفنانة فيفي عبده، باعتذار إلى جمهورها، عما بدر منها ألفاظ خارجة في فيديو لبثته مؤخرًا على صفحتها بموقع «انستغرام»، مشيرة إلى أن الألفاظ التي خرجت منها كانت نتيجة انفعالها وخوفها على البلاد.

وأضافت «فيفي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على «MBC مصر» اليوم الثلاثاء، أنها توجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس السيسي وشعب مصر وجيشها»..

وأوضحت أنها من منطقة «إمبابة» ومصرية حتى النخاع قائلة: «عمري ما غيرت مبادئي»، مشيرة إلى أن الانفعال الذي بدى عليها في الفيدوي الأخير، كان نتيجة التراكات بسبب ما يشنه بعض المغرضين على مصر من هجوم، مؤكدة أن جيش وشرطة مصر «إيد واحدة وعمرهم ما هيقعوا»، لافتة إلى إن مصر والوطن العربي «مثل الرمانة لو افتحت كله هيكر ورا بعضه»، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني مصر، وأنها لم تستطع التحمل أن يتم الإساءة إليه.