شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توجه المتخلفين عن الكشف الطبى بالمدن للشئون الطبية بعبده باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، استقبال الطلاب "بنين" المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

وتستقبل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، طلبة الفرقة الأولى عملى ونظرى، وفقا لجداول الكشف الطبى المعلنة، حيث يستمر الكشف الطبى حتى 26 سبتمبر، وذلك بالمدينة الجامعية طلبة "بنين".

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وكشفت جامعة عين شمس أن الكشف الطبى يبدأ من التاسعة صباحا، لافتة إلى أنه بعد يوم 26 سبتمبر، يتوجه الطلاب المتخلفون عن مواعيد الكشف الطبى المعلنة لمقر الإدارة العامة للشئون الطبية بعبده باشا بالعباسبة.

وكانت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنهت الكشف الطبى على الطالبات وفق الجداول المعلنة، حيث انتهى الكشف الطبى على الطالبات الخميس الماضى، وذلك بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.