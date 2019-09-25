شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً فوق مختلف المناطق يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

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- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوج عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية .